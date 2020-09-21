Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı
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Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı

Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı.

21.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:44

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlıkçılara saldırdı. Sağlık çalışanları kendini hastanenin bir bölümüne kapatmak zorunda kaldı. Sağlıkçılar kapıyı güçlükle tutarken çığlık sesleri duyulmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetti. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı. Sağlık personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı

SAĞLIKÇILAR, ODAYA SEDYEYLE BARİKAT KURDULAR

Twitter'da bir sağlık çalışanı tarafından paylaşılan görüntülerde sağlıkçıların bir odaya kendilerini kapatarak barikat kurmaya çalıştığı görüldü.

Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (2)
BERK: birda Ankarada oluyor icler acisi bir durum
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EMEKTAR HEMSİR: O silahi atana gucunuz yetmedide saglikcilara mi disbliediniz.
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500
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