Acil Servis Görevlisi Koparılan Saçlarını "Delil" Olarak Saklıyor

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de hasta yakını tarafından darbedilerek saçı koparılan 112 Acil Servis çalışanı paramedik Şule Dinç, "Delil niteliği taşıdığı için kopan saçlarımı hala saklıyorum. Adli muayene olana kadar saçlarım kesilmeyecek, kimyasalla temas etmeyecek. Saçlarımı boyatmamam gerekiyor. Bu nedenle kişisel bakımımı yaptıramıyorum." dedi.

İzmir'de 8 Aralık'ta hasta yakınının saldırısı sonucu saçı koparılan 24 yaşındaki Şule Dinç, yaşadığı olayı güvenlik kamerası görüntülerinden izledi.

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüyü izlediğinde saldırı anındaki korku ve acıyı tekrar yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığı saldırının güvenlik kamerası görüntülerinde açıkça görüldüğüne işaret eden Dinç, şunları belirtti:

"Hasta yakını saçlarımdan tutup bana tekme atıyor. Bunlar olurken hasta ambulansın içinden kendisini aşağıya attı. Kendisini yere atan hasta da biraz sonra bana saldırmak için kalkıyor. Darp olayından bir süre sonra özel güvenlik görevlisi bana dışarıda saç olduğunu söylemişti. Ben de kendisinden bu saçları toplayıp getirmesini rica ettim. İki tutam saçı yerden toplayıp bana getirdi."

"Saçlarımı saklıyorum"

Özel güvenlik görevlisinin getirdiği saçları delil niteliği taşıdığı için hala sakladığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Olay gününden itibaren hala işbaşı yapamadım. Psikiyatrik tedavim ve kurum psikoloğumuzdan aldığım destek devam ediyor. Avukatımla birlikte devam eden adli süreci takip ediyoruz. Olay gününden itibaren 10 Ocak'a kadar sürecek raporum var. Bu ayın 8'inde tekrar bir adli muayene olacak. İlgili cumhuriyet savcılığı da tekrar ifademi istedi. Sağlık Bakanlığının beyaz kod avukatları da soruşturmayı takip ediyor. Olayın ertesi günü kuaför randevum vardı. Yaşadığım olay ve kafamdaki travmadan dolayı kişisel bakımımdan da geri kalıyorum. Saçlarımı boyatmam mümkün değil. Herhangi bir kimyasalla temas etmemesi gerekiyor. Bu nedenle kişisel bakımımı yaptıramıyorum. Adli süreç tamamlanana kadar, boyanmayacak, herhangi bir kimyasalla temas etmeyecek, kesilmeyecek."

Saldırı güvenlik kamerasında

Öte yandan saldırı anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde acil servis önüne gelen ve bir süre beklediği görülen ambulanstan inen bir sağlık görevlisi tekerlekli sandalye ile geliyor. Ambulanstan inen sağlık çalışanları ile tartışan hasta yakınının kadın sağlık çalışanın saçlarını çekerek tekme attığı görülüyor.

Bu sırada ambulanstan kendisini atan hastanın da yanına gelen özel güvenlik görevlisini görünce yerden kalkması, sağlık çalışanı kadını kovalaması ve ambulansa tekme atması da görüntülerde yer alıyor.

Olay sonrası bir özel güvenlik görevlisinin iki ayrı yerdeki saçları toplaması da görüntülere yansıyor.

Olay

İzmir'de 8 Aralık'ta, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir adreste yaşayan hastaya giden ambulansta görevli sağlık çalışanları, iddiaya göre M.K'nin saldırgan tutumuyla karşılaşmış, bunun üzerine refakatçi olarak alınan B.Ç'nin 112 Acil Servis çalışanı paramedik Şule Dinç'i darbederek bir tutam saçını kopardığı belirtilmişti. Şule Dinç, olaydan sonra polise giderek şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA