Acil işler dışında adliyeye gelinmemesi istendi Vatandaşların acil işler dışında adliyeye gelmemesi istendi.

Vatandaşların acil işler dışında adliyeye gelmemesi istendi.

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), koronavirüs tedbirlerini içeren yazısı uyarınca Edirne Adliyesi'nde de bir dizi tedbir hayata geçirildi.

HSK'nın kararı doğrultusunda duruşmalar ertelendi.

Türkiye'de ilk vakıanın görüldüğü günden bu yana adliye birimleri, duruşma salonları, hakim ve savcı odaları düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam ediliyor.

Vatandaşların işlemlerinin kısa sürede tamamlanması amacıyla adliye giriş katına ön bürolar ve danışma birimleri kuruldu. Bu birimlerde çalışanların korunması amacıyla iletişimlerin diafon aracılığıyla yapılması sağlandı.

Personelden işlerini evde yürütebilecek olanlardan mesaiyi evde yürütmeleri istendi.

Az sayıda personelle çalışıldığı adliye birimlerinde çalışanların tamamı maske ve eldivenle hizmet veriyor.

Adliyeye giriş yapan personel ve vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Pek çok alana dezenfektanların yerleştirildiği adliyede yerler ve yüzeyler sık sık dezenfekte ediliyor.

Yetkililerce sabıka kayıtları gibi pek çok işlemin e - devlet sistemi üzerinden yapılabildiği ve pek çoğu ertelenen mahkeme süreçlerinin UYAP üzerinden takip edilebildiği hatırlatılarak vatandaşların acil işleri dışında adliyeye gelmemesi ifade edildi.

Kaynak: AA