Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? AÖF kayıt tarihi ve aof.anadolu.edu.tr kayıt yenileme

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022 sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen konu hakkında araştırılan soru başlıklarının yanıtlarını sizler için derledik. AÖF kayıt tarihi ve aof.anadolu.edu.tr kayıt yenileme

2021 2022 AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçme hakkına sahip öğrenciler, 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

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