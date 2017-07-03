Açıkhava, Tarkan İle Yine Tek Ses, Tek Nefes

Megastar'ın Açıkhava konser maratonunun ikinci gecesinde, binler yine yerinde duramadı.

Yeni albümünden şarkıları Açıkhava'nın hep bir ağızdan söylediğini gören Megastar Tarkan, "İşte beklediğiniz şarkı geldi. Çıplak sesle birlikte söyleyelim. Ezberlemişsinizdir artık." diyerek "10"dan "Beni Çok Sev" şarkısının "Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme" nakaratını sevenleriyle birlikte söyledi.

Konserin ikinci bölümünde Megastar Tarkan, dev bir pankartla karşılaştı. "25 yıldır gönlümüze gündüzleri güneş olup doğdun geceleri yıldız olup parladın. Asla sönmeyeceksin sonsuza kadar. Kalbimizin en güzel yerinde bize ışık olacaksın, nice 25 yıllara Megastarım." yazan pankartı Tarkan, sahneden okuduktan sonra enerjisi her dakika yükselen sevilen şarkılarıyla konserini sonlandırdı.

Yedi konserlik Açıkhava maratonunun ikinci gecesinde Megastar'ı dinlemeye gelenler arasında Arzu Sabancı, Lerzan Boyner, Latife Boyner, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Dilek Hanif, Burcu Esmersoy, Aslı Ekşioğlu, Aslı Küseyrioğlu, gibi ünlü isimler de vardı.

YILIN "TARKAN ZAMANI" DEVAM EDİYOR

Tarkan, 4,5,8,9 ve 10 Temmuz tarihlerinde de Atlantis yapım ve Project Medya organizasyonuyla gerçekleşecek olan "Tarkan fizy Konserleri" ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.