Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması

Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarından istifade ederek, pandemi nedeniyle temizlik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Covid-19 virüsü salgınına karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi temizlik ve hijyene büyük önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı Kışla Caddesi'nde bulunan kapalı ve açık otopark alanında gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirerek güzel bir görünüme kavuşturdu.

Ayrıca yapılan temizlik ve yıkama çalışması ile birlikte hem açık otoparkta hem de kapalı otoparkta park çizgileri yeniden düzenlenerek, park alanları daha kontrollü bir hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme dönemi içerisinde oluşacak yoğunluk öncesinde gerekli tedbirler ilgili birimler tarafından alındı.

Kaynak: Bültenler

Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama
Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Feyza Aktan Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Cenk Tosun Adem Büyük Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:52:18. #1.14#

title