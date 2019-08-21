Açık lise kayıt tarihleri 2019 ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt nasıl yapılır?
Açık lise kayıt tarihleri merak ediliyor. Normalde sekiz dönem yani 4 yıl süren fakat 2,5 yılda bitirme imkanı tanıyan AÖL yeni kayıtları başladı. Dışarıdan liseyi bitirmeyi sağlayan AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzları ile detayları ile haberimizde.
Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme bugün itibariyle başladı. Liseyi açıktan bitirmek isteyenlerin tercih ettiği AÖL, örgün öğretim ile aynı ders içeriğine sahip. 18 yaşından büyük öğrenciler, senede 3 dönem ders alabildikleri için 2,5 senede bitirme imkanları bulunuyor. AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)
Kayıt Yenileme Sınav Bedelini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:
- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz
- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos- 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yeni dönem iş takvimi şu şekilde;
- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019
- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019
- I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
- I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
- I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019