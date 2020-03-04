Açık kapıdan otomobile giren köpeği belediye ekibi çıkardı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobile giren sokak köpeği araç sahibine zor anlar yaşattı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobile giren sokak köpeği araç sahibine zor anlar yaşattı.
Ahmet Karacabey Caddesi'nde bir iş yeri önünde park edilip kapısı açık unutulan otomobile, hayvan barınağından kaçtığı belirlenen başıboş köpek girdi.
Otomobil sahibi ile çevredekilerin uzun süren uğraşlarına rağmen araçtan köpek inmeyince durum belediyeye iletildi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Toplama Merkezi ekipleri köpeğin araçtan çıkmasını sağladı.
Kaynak: AA