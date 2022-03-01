Açık ilişki ne demek? Açık ilişki anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen açık ilişki kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, açık ilişki anlamı ne? açık ilişki ne demek?

AÇIK İLİŞKİ NE DEMEK?

Açık ilişki; partnerlerin birbirlerini herhangi bir konuda kısıtlamadığı, aynı anda başkalarıyla da ilişki yaşayabildikleri, duygusal ve sosyal olarak da paylaşım içinde oldukları ilişki şeklidir.

Açık ilişki; iki tarafın da özgür iradesiyle birbirlerini herhangi bir konuda kısıtlamadıkları, karşılıklı olarak bireysel özgürlüğe saygı duydukları, tarafların başkalarıyla ilişki yaşamasını ayrılık sebebi olarak değerlendirmedikleri, duygusal ve cinsel bir bağdan oluşan ilişki türüdür.

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