Açık havada arabalı sinema keyfi
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Açık havada arabalı sinema keyfi

İstanbul'da arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Açık havada arabalı sinema keyfi
27.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:31
İstanbul'da arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak,içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla etkinlik alanına alındılar.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, arabalı açık hava sinemasının üçüncüsünü İstinye CarrefourSA Açık Otoparkında düzenledi. Haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından 35 kişinin katıldığı gecede başrollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un paylaştığı, at yarışlarının efsane atı Bold Pilot ile efsane jokey Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı 'Bizim için Şampiyon' filmi izlendi. Film başlamadan önce izleyicilere patlamış mısır ve gazlı içecek ikram edilirken, bir firma tarafından da diş macunu hediye edildi.

SOSYAL MESAFE KURALLARI İLE AÇIK HAVA SİNEMASI

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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