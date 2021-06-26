Açık Hava Sinema Gösterimleri Sürüyor

Açık hava sinema gösterimleri sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara açık havada sinema keyfi yaşatmaya devam ediyor.

Açık hava sinema gösterimleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara açık havada sinema keyfi yaşatmaya devam ediyor.

Sahilde Sinema Var etkinliğinde "Düğün Dernek 2" ve 'Unutursam Fısılda' filmleri vatandaşlarla buluşurken, Gezen Sinema da "Ayla" filmini İbradı ve Akseki'ye taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema' etkinliği pandemi döneminde sinemaya hasret kalan Antalyalıları, Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda oluşturulan açık hava sinemasında beyaz perdeyle buluşturuyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

7'den 70'e Antalyalıların ilgi odağı olan etkinlik büyük ilgi görüyor. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 24 Haziran'da 'Düğün Dernek 2, 25 Haziran'da 'Unutursam Fısılda' filmleri gösterildi. Sinemaseverler, açık havada çimler üzerinde film keyfi yaşadı. "Düğün Dernek 2" vatandaşları kahkahaya boğarken, "Unutursam Fısılda" duygusal anlar yaşattı. Pandemi tedbirleri kapsamında alana girişte misafirlerin ateş ölçüldü, elleri dezenfekte edildi. Maskesi olmayanlara maske verildi.

İBRADI VE AKSEKİ'DE SİNEMA HASRETİ SON BULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleri kapsayan 'Gezen Sinema' etkinliği de İbradı ve Akseki'de beyaz perdeyi vatandaşların ayağına götürdü. "Ayla" filminin gösterildiği etkinlik halkın sinema özlemine son verdi.

Gösterimlerde sinema severler için pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alındı. HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşlar, maske mesafe kuralları çerçevesinde 1. 5 metre aralıklarla yerleştirilen dezenfekte edilmiş koltuklarda sinema keyfi yaşadı.

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Kaynak: Habermetre