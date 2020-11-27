Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

27.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:46
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

İZİN SÜRELERİ UZATILDI

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mert Günok Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Adana Kasım Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:46:31. #1.14#
title