Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.
İZİN SÜRELERİ UZATILDI
Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı