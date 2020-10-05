Acıgöl'de covid-19 denetimleri sürüyor
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Acıgöl'de covid-19 denetimleri sürüyor

05.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:53
Acıgöl'de covid-19 denetimleri sürüyor

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu'nun da katılımıyla ilçe genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Kaymakam Koyuncu ilçe merkezinde yapılan denetimlerin yanı sıra ilçede bulunan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret ederek burada korona virüs denetimlerinde bulundu. Kaymakam Koyuncu burada yaptığı açıklamada, " Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Önceliğimiz her zaman bu olsun. İlçemizde yaşanan korona virüs vakalarına hep birlikte son verelim" dedi. - NEVŞEHİR

Acıgöl'de covid-19 denetimleri sürüyor
Acıgöl'de covid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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