Açığa Alınan Dargeçit ve Ömerli Kaymakamları Gözaltına Alındı

Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.