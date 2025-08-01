Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Acı Tatlı Ekşi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi'yi izlemeyi planlayanlar için filmin hikâyesi, oyuncu kadrosu ve genel teması büyük merak konusu. Peki, Acı Tatlı Ekşi'nin konusunu ne oluşturuyor? Hangi oyuncular bu etkileyici yapımda rol alıyor? Filmin içeriğine dair tüm detaylar ve öne çıkan unsurlar, bu yazımızda sizlerle.

FİLMİN KONUSU

Murat ile Duygu, çocukluk yıllarından bu yana birbirine tutkuyla bağlıdır. Üniversite mezuniyet günlerinde Murat, Duygu'ya evlilik teklif eder. Ancak Duygu'nun peşinden gitmek istediği hayalleri vardır. Bu nedenle çift, beş yıl sonra yeniden kavuşmak üzere bir ayrılık kararı alır. Fakat kader, onlar için bambaşka planlar yapmıştır.

OYUNCULAR VE KADRO BİLGİSİ

Filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Başrollerde ise Duygu karakterini canlandıran Özge Özpirinçci ve Murat rolündeki Buğra Gülsoy yer alıyor. Diğer oyuncular arasında Yusuf Akgün (Alper), Gözde Türkpençe (Eliz), Osman Alkaş (Hakan), Füsun Demirel (Murat'ın annesi) ve Rahmi Dilligil (Murat'ın babası) bulunuyor.

ÇEKİM MEKANLARI VE GÖSTERİM TARİHİ

Acı Tatlı Ekşi filminin çekimleri ağırlıklı olarak İzmir'de gerçekleştirildi. Özellikle Alaçatı Mahallesi (Çeşme) ve Urla ilçesi gibi gözde bölgelerde çekilen sahnelerin yanı sıra bazı bölümler İstanbul'da da çekildi. Deniz ve sahil sahneleri ise tamamen İzmir kıyılarında hayat buldu. Film, 22 Aralık 2017 tarihinde sinemaseverlerle buluştu.