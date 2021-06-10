Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi

Milli Savunma Bakanlığı, Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, "Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgını, can almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım, yürekleri dağladı. Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in koronavirüsü atlatamadığı bilgisi paylaşıldı.

"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZA RAHMET DİLİYORUZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.