Acı haberi Bakan Koca verdi! Muğla'da yangından etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti
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Acı haberi Bakan Koca verdi! Muğla'da yangından etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, son 7 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Antalya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar nedeniyle pek çok vatandaş evlerinden oldu, binlerce hektarlık alan küle döndü. Bakan Koca, acı haberi vererek Muğla'da da 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

38 ildeki 154 farklı noktada çıkan orman yangınları için tüm ülke seferber olmuş durumda. Yangınlar nedeniyle yüzlerce vatandaş evinden oldu, büyük ölçüde ormanlık alanlar zarar gördü. 7 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ BAKAN KOCA VERDİ

Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir acı haber daha vererek Muğla'da 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

Acı haberi Bakan Koca verdi! Muğla'da yangından etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti

Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız."

Acı haberi Bakan Koca verdi! Muğla'da yangından etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Acı haberi Bakan Koca verdi! Muğla'da yangından etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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