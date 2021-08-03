Acı haberi Bakan Koca verdi! Muğla'da yangından etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti

Türkiye, son 7 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Antalya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar nedeniyle pek çok vatandaş evlerinden oldu, binlerce hektarlık alan küle döndü. Bakan Koca, acı haberi vererek Muğla'da da 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

38 ildeki 154 farklı noktada çıkan orman yangınları için tüm ülke seferber olmuş durumda. Yangınlar nedeniyle yüzlerce vatandaş evinden oldu, büyük ölçüde ormanlık alanlar zarar gördü. 7 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ BAKAN KOCA VERDİ

Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir acı haber daha vererek Muğla'da 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız."