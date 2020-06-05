Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Dün sosyal medyada paylaşılan bir videoda birkaç usta askerin birliğe yeni katılan acemi askere karşı sergilediği tutum ve davranışlar tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla o askerler hakkında inceleme başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada paylaşılan videoda acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatma talimatı verdi.

ACEMİ ASKERE YAPTIRILAN SAYGISIZ DAVRANIŞLAR

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

ASKERLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

TWITTER'DA EN ÇOK KONUŞULAN KONU

Öte yandan görüntüler Twitter'da #AskereEziyet etiketiyle en çok konuşulan konular arasında ilk sırada kendine yer buldu.