Acemi Anneler yeni bölüm ( 151.) bölüm fragmanı izle!

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Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler fragman! Acemi Anneler saat kaçta? Acemi Anneler yeni bölüm ( 151.) bölüm fragmanı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dürdane Hayat'ı çağırır ve Jasmin'in sözlerine kanıp geçmişte kalbini kırdığı için ondan özür diler. Dürdane'nin Cenk ve Hayat'ı kardeş gibi görmesi işleri daha da zorlaştıracaktır. Cenk Tarık'ın sözünü dinleyerek Hayat'ı sevdiğini annesine söylemekten vazgeçer. Orhan ise hafızası yerine gelen Kainat'ı oğluyla barıştırıp Seda'nın da yardımıyla Hakan'ın Kainat'ı çökertme planlarının suya düşmesini sağlar. Sultan, Osman gelmesi ile darmadağın olur. Bu ziyaret Kemal'i de kötü etkiler. Osman Sultan'ın oğlu ile kocası arasında bir seçim yapması gerektiğini söyleyerek onu büyük bir çıkmazda bırakır.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM İZLE

ACEMİ ANNELER YENİ BÖLÜM FRAGMANI