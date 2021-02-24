Acemi Anneler Sultan kimdir? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler konusu!

Ekranların sevilen gündüz kuşağı dizilerinden olan Acemi Anneler, oyuncu kadrosuyla da merak ediliyor. Dizinin anne karakterlerinin de merak edilmesi nedeniyle Acemi Anneler Sultan kimdir? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler konusu! sorularının yanıtları aranıyor.

19 Ekim'den itibaren hafta içi her gün 15.45'te Trt 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak olan Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosunda Merve Üçer, Berk Bakioğlu, Begüm Topçu, Melisa Yıldıran, Güral Ateş ve Ozan Yıldırım gibi isimler yer alacak. Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının yaşadıkları maceralar konu ediliyor.

ACEMİ ANNELER OYUNCU KADROSU

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

ACEMİ ANNELER SULTAN KİMDİR?

Acemi Anneler Sultan karakteri merak ediliyor. Karakterini canlandıran isim Zeynep Aytek Metin olarak karşımıza çıkıyor.

ACEMİ ANNELER KONUSU

TRT1 gündüz kuşağının yeni sesi "Acemi Anneler" 19 Ekim Pazartesi saat 15.45'de ilk bölümü ile ekranlara merhaba diyor.

Dört yakın arkadaşın annelik serüvenlerini ekranlara taşıyacak olan Acemi Anneler, ilk bölümüyle sürprizli ve duygusal bir başlangıç yapacak. Acemi Anneler'in ilk bölümünde neler olacak:

Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil'e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil'in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil'e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren'in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda'nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır acemi annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır.

Acemi Anneler'in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit, Rümeysa Ay, Ayça Dokumacı, Doğukan Demirci, Bade Çalışkan bulunuyor.