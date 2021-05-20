Acemi Anneler saat kaçta? Anneler 149. bölüm fragmanı izle!
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Acemi Anneler saat kaçta? Anneler 149. bölüm fragmanı izle!

Acemi Anneler saat kaçta? Anneler 149. bölüm fragmanı izle!
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149. bölümü ile 20 Mayıs Perşembe günü TRT ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler canlı full izle! Acemi Anneler 149. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler saat kaçta? Anneler yeni bölüm fragmanı izle!

149. bölümü ile 20 Mayıs Perşembe günü TRT ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler canlı full izle! Acemi Anneler 149. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler saat kaçta? Anneler yeni bölüm fragmanı izle!

ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Orhan, Jasmin'i tuzağa düşürmek ve çaldığı formülü ondan geri almak için harekete geçer. Para vaadine kanan Jasmin bu sefer buluşmaya gelecektir. Orhan acı da olsa yeğeni ile yüzleşmeye hazırdır. Melahat ise oğullarına kırgın olan Dürdane'yi huzur evinden çıkarmak için Hayat'ın yardımıyla yeni bir oyun kurma peşindedir. Beyza, Reyhan'ın durumunu Murat'tan sakladığı için huzursuzdur. Beyza'yı zor durumda bırakmak istemeyen Reyhan ise gitmeye hazırlanırken Beyza kalması için onu ikna eder. Reyhan'ın gitmemesi Aysun'un ekmeğine yağ sürecektir. Osman, Sultan'ın kardeşinin yanında olmadığını öğrenmiştir. Gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Osman, Ankara'ya gelip Sultan'ın Kemal'in evinde olduğunu gözleri ile görmek ister.

ANNELER SAAT KAÇTA?

TRT ekranlarında yayınlanan ve adı Acemi Anneler olan günlük dizinin saati ve ismi değişti. Yeni adı ile Anneler

ANNELER 149. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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