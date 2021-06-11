Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu?

TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ACEMİ ANNELER FİNAL Mİ OLACAK?

Hafta içi her gün TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler, saat 17:00'da yayınlanmakta. Peki, Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler 165. bölümü TRT ekranlarında yayınlanmakta. Acemi Anneler dizisinin bitip bitmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

ACEMİ ANNELER SAAT KAÇTA?

Acemi Anneler hafta içi her gün, saat 17:00'da yayınlanmaktadır. Acemi Anneler, 11 Haziran Cuma günü 165. bölümü ile ekrana gelmektedir.