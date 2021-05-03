Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler 141. bölüm fragmanı izle!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk Dürdane'ye Jasmin'den ayrıldığını söyler. Jasmin'in Hayat'a oynadığı oyunu da öğrenen Dürdane yıkılır. Dürdane Jasmin'i artık gelini gibi görmezken oğlularına da çok kırgındır. Aliye torununu korumak için Hayat'ı eve kapatmıştır. Şeyma'yı arayan Kemal ve Nil Seda sayesinde onu bulur. Altınlarını Şeyma'nın aldığını düşünen Tijen yanıldığını anlayarak ondan özür diler. Sevda'nın kardeşi ile ilgili şüpheleri ise dinmemiştir. Ancak Aysun'un ustaca hamlesiyle altınlar bulunur. Sevda yanıldığını düşünerek ve Aysun'a karşı vicdan azabı içindedir.

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ACEMİ ANNELER 141. BÖLÜM FRAGMANI İZLE