Acemi Anneler 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler 165. bölüm izle! Acemi Anneler bitti mi?

Acemi Anneler 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 165. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 166.bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 165. bölüm izle, son (165) bölüm full izle!

Acemi Anneler 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 165. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 166.bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 165. bölüm izle, son (165) bölüm full izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Hayat ve Cenk'in düğününe hazırlanırken Beyza'nın hamile olduğu haberi ile evlerde çifte mutluluk yaşanır. Bir mutluluk da Nil ve Kemal cephesinde gerçekleşir. Ümit bebek sağlıkla doğmuştur. Melahat ve Rıza da mutluluğa Cenk sayesinde adım atacak olmanın heyecanı içindedirler. Fakat Murat ve Hanife bu evliliğe razı değildir. Duruma Orhan'ın el atması ile Hanife, Melahat ve Rıza'nın evlenmesine onay verir. Böylece Hanife ve İhsan'ın da evlenmesinin önü açılacaktır. Murat'ı ve diğer herkesi nikah masasında bir sürpriz beklemektedir. Diğer bir sürpriz ise Ceren cephesinden gelir. Nikahta Ceren'in de doğum sancıları tutar. Osman ve Sultan'ın da tekrar bir araya gelmesi ile herkesin yarım yanı tamamlanmıştır. Annelerin mutlu ailesi artık daha da büyüyecektir.

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ACEMİ ANNELER BİTTİ Mİ?

Hafta içi her gün TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler, saat 17:00'da yayınlanmakta. Peki, Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler 165. bölümü TRT ekranlarında yayınlanmakta. Acemi Anneler dizisinin bitip bitmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat Acemi Anneler 165. final bölümü ile yayınlandı. Tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.