Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 161. bölüm izle, son (161) bölüm full izle!

Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 161. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 162. bölüm izle, son (161) bölüm full izle!

Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 161. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 162. bölüm izle, son (161) bölüm full izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın evliliğe razı olmasından sonra Hayat ve Cenk'in düğün tarihi belirlenmiştir ve kız isteme merasimi yapılacaktır. Ama Aliye Hayat'ı Cenk'e bir şartla verme niyetindedir; Orhan kız istemede hazır bulunacak ve rıza gösterdiğini herkesin önünde açıklayacaktır. Ama yüzüklerin takılması beklenirken Orhan ve Tarık dağ başında kalmışlardır. Cenk ve Hayat'ın sözüne hazırlanan Melahat'ın evlenme hayalleri Hanife ile arasında yaşananlar yüzünden suya düşmüştür. Ama Rıza Melahat'le evlenmek için harakete geçmiştir bile. Melahat ise hastaneden kaçıp Beyza'ya yeni bir oyun oynamanın peşinde olan Aysun'un kirli oyununu bozar. Artık Aysun'un tek çaresi Ecrin'i kaçırmaktır. Sultan kendisine ihanet ettiğini düşündüğü Osman'dan bu sefer ayrılmaya kararlıdır. Kemal ve Nil Sultan'ın kararının altında yatan nedeni öğrenmek isterler. Sultan'ın sırrını bilen tek kişi ise Seda'dır.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM İZLE

ACEMİ ANNELER 162. BÖLM FRAGMANI