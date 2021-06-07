Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 161. bölüm izle, son (161) bölüm full izle!
Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 161. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 162. bölüm izle, son (161) bölüm full izle!
Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 161. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 162. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRTAcemi Anneler 162. bölüm izle, son (161) bölüm full izle!
ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ
Beyza ve Murat'a karşı mahkemeye delil olarak Beyza'nın raporunu sunmak isteyen Aysun'a, Melahat göz açtırmıyor. Tarık ve Orhan'ın başına yolda gelmeyen kalmıyor.
ACEMİ ANNELER OYUNCULARI
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur Oztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)