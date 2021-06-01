Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 157. bölüm izle, son (157) bölüm full izle!

Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 157. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 157. bölüm izle, son (157) bölüm full izle!

Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 157. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 157. bölüm izle, son (157) bölüm full izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk Aliye'ye ve Hayat'a verdiği sözü tutmak için ilk adımını atmış ve Hayat ile evlenebilmek için Orhan'ın rızasını almaya gitmiştir. Orhan ise beklenmedik cevabıyla Cenk'i şaşkınlığa uğratır. Orhan her şeyden habersiz çocukları ile vakit geçirirken Sevda Aysun'la ilgili şüphelerini gidermek için onunla konuşmaya gider. Sevda Ecrin'in annesinin kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaştığını bilmemektedir. Beyza ve Murat ise kendilerine dava açan Ecrin'in biyolojik annesine ulaşma isteğindedirler. Sultan ve Osman cephesinde ise işler iyice karışmıştır. Sultan Osman'ın boşanma resti ile allak bullak olur. Osman'ın karısını eve döndürmek için yaptığı blöf Sultan'da karşılık bulmamış gibi görünse de Sultan'ın hisleri bambaşkadır. Melahat ise görümcesi Hanife ile düğün alışverişine çıkar.

ACEMİ ANNELER 158. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hafta içi her gün yayınlanan Acemi Anneler, yeni adıyla Anneler dizisi yayın saati değişimi ile araştırılıyor. Acemi Anneler saat 17:00'da TRT ekranlarında.

ACEMİ ANNELER İZLE

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Oztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat