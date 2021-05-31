Acemi Anneler 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 155. bölüm izle, son (155) bölüm full izle!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Aliye Hayat'la Muğla'ya gitmek için yola çıkar. Cenk yollarını keserek Hayat'ın gitmesini engeller ve Hayat'a verdiği sözün aynısını Aliye'ye de verir. Aliye Cenk'in aşkına inanarak herkesi bu evliliğe razı ettiğinde Hayat'la evlenmesine izin vereceğini söyler. Hastaneye kontrole giden Sevda bu vesileyle Aysun'un bir bebeği olduğunu duyar. Sevda bu işin peşine düşecektir. Beyza ve Murat ise kendilerine dava açan Ecrin'in annesinin kim olduğunu öğrenmek isterler. Osman Sultan'ı almaya gelir. Sultan gideceği için herkes çok üzgündür. Ancak Sultan son anda herkesi şaşırtan kararını açıklar. Rıza'nın annesi Cevriye'yi boğulmaktan kurtaran Melahat, Cevriye'nin takdirini kazanmayı başarır. Cevriye ise düğünün bir an önce yapılmasını ister.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM FULL İZLE

ACEMİ ANNELER 156. BÖLÜM FRAGMANI İZLE