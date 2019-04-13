Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar'ın Gizli Aşkı Belgelendi!

Bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi.,

PANİK YAPTILAR

Serenay Aktaş'la birlikteliği geçen yıl biten Kenan Acar, kısa süre sonra Açelya Topaloğlu'yla flört etmeye başladı. İkilinin gizledikleri aşk önceki gün Nişantaşı'nda belgelendi. Objektiflere yakalanan aşıklar, bir anda panik yaptı. Ancak yine de görüntülenmekten kurtulamayan Kenan Acar ve Açelya Topaloğlu, hızlı adımlarla Nişantaşı'ndan ayrıldı. Serenay Aktaş, bir dönem sıkı dostu olan Açelya Topaloğlu'na sosyal medyadan tepki göstermişti.