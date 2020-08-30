Acar: "Aday olmayı düşünmüyorum"
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Acar: "Aday olmayı düşünmüyorum"

Yaklaşan Ak Parti Milas İlçe Kongresi öncesinde adaylığına kesin gözüyle bakılan mevcut ilçe başkanı Fahri Acar, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak, ilçe başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

Acar:
30.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:12

Yaklaşan Ak Parti Milas İlçe Kongresi öncesinde adaylığına kesin gözüyle bakılan mevcut ilçe başkanı Fahri Acar, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak, ilçe başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

10 Aralık 2017 yılında yapılan kongrede rakibinden daha fazla oy alarak Ak Parti Milas İlçe Başkanlığına seçilen Fahri Acar, 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan genel kurulda ise aday olmayacağını açıkladı. Bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan Acar, konuyu ilk olarak İl Başkanı Kadem Mete ve Bölge Koordinatör Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile görüştüğünü belirtti.

Acar'ın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Değerli Milaslılar, Kıymetli Milas AK Parti Teşkilatım. İl Başkanımız Kadem Mete ve Bölge Koordinatör Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya ile yaptığım görüşme sonucunda 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan ilçe kongremize kendi isteğimle aday olmayı düşünmediğimi ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan İl kongremizde kendileri de izin verirlerse İl Yönetiminde görev almak istediğimi iletip İl Başkanımız Kadem Mete ve İl Koordinatörümüz Mahmut Atilla Kaya'dan izin istedim. İl Başkanımız ve Koordinatör Milletvekilimiz bu durumu anlayışla karşıladılar. Anlayışlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. 10 Aralık 2017 tarihinden bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen İl Başkanım Kadem Mete'ye, İl Koordinatörümüz Mahmut Atilla Kaya'ya, Milletvekillerimize, Yönetim kurulu üyelerime, Kadın ve Gençlik Kollarıma, Mahalle Başkanlarıma, Delegelerime ve en çok ta desteklerini hiç esirgemeyen Milas halkına çok teşekkür ederim. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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