Academys Elite turnuva serisi PUBG turnuvası ile başlıyor

Academys Elite ismi verilen seri PUBG ile başlıyor!

Geçtiğimiz dönemde de gündemimize sık sık gelen The Academys, her ay 6 oyunda profesyonel esporcu olma yolunda çaba sarf eden topluluk takımları için Academys Elite isimli bir turnuva serisi başlattığını duyurdu.

Tüm detaylarının Eylül ayı itibariyle paylaşılacağı belirtilen turnuva ilk ay lansmanını Türkiye'nin en başarılı PUBG takımları arasında yer alan 15 PUBG takımı ve geçmiş The Academys turnuvalarında başarı göstermiş 1 topluluk takımının katılımıyla gerçekleştirecek. Yapılan duyuruda bahsedilen diğer altı oyun ise henüz basın ve severler ile paylaşılmadı.

Academys Elite PUBG turnuvası ise 21-22 Ağustos tarihlerinde 2 gün boyunca saat 19.00'da ekranlara gelecek. Belirtilene göre turnuvanın ödül havuzu toplamda 5000? değerinde. 2 günün sonunda adından söz ettiren ve turnuvanın MVP'si olarak seçilen oyuncu ise, xDrive Fırtına oyuncu koltuğunun sahibi olacak.

Academys Elite PUBG Turnuvası Takımları

1907 Fenerbahçe Espor

fastPay Wildcats

XFlow Esports

OtherSide Esports

Şahangiller Espor

Dijirad Esports

Hive'X ESPORTS

Rare Esports

HOWL

Alliance Espor

CREFF

Not Yet

Aggressive All Around

TEAM ONE SHOT

Very Interesting Player

Royalty

Kaynak: Playerbros