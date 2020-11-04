AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?
04.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:47
AC Milan ile Lille arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak. Peki, AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?
Yarın oynanacak ve büyük merakla beklenenAC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta?AC Milan - Lille hangi kanalda?
AC MILAN-LILLEMAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
AC Milan-Lille Maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak. AC Milan-Lille Maçı 23:00'de başlayacak.
AC MILAN-LILLEMAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.