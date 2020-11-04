AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?

AC Milan ile Lille arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak. Peki, AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?