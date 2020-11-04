AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?
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AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?

04.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:47
AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?

AC Milan ile Lille arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak. Peki, AC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta? AC Milan - Lille hangi kanalda?

Yarın oynanacak ve büyük merakla beklenenAC Milan - Lille maçı hangi gün, saat kaçta?AC Milan - Lille hangi kanalda?

AC MILAN-LILLEMAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

AC Milan-Lille Maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak. AC Milan-Lille Maçı 23:00'de başlayacak.

AC MILAN-LILLEMAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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