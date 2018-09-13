Aç Kaldığı İçin Agresifleşen Tavşan, Hıncını Mama Kabından Aldı

Aç Kaldığı İçin Agresifleşen Tavşan, Hıncını Mama Kabından Aldı

Tayvan'da aç kalan tavşan, isyanını yemek kabını etrafa savurarak gösterdi. Tavşanın o anlarını sahibi kamerayla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Aç Kaldığı İçin Agresifleşen Tavşan, Hıncını Mama Kabından Aldı

Tayvan'da aç kalan tavşanın, yemek kabını etrafa savurarak gösterdiği isyan sahibi tarafından kamerayla kaydedildi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TATLI TAVŞAN ACIKINCA AGRESİFLEŞTİ

Tayvan'da acıkan tavşan, yeşil mama kabını savurarak sahibine tepki gösterdi. Sinirli tavşanın isyanını kamerayla kaydeden şahıs, o anları sosyal medyada paylaştı. Tatlı tavşanın agresif tavırları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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