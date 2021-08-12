Aç kalarak kilo vermeye çalışmak hastalıklara davetiye çıkarıyor
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Aç kalarak kilo vermeye çalışmak hastalıklara davetiye çıkarıyor

Aç kalarak kilo vermeye çalışmak hastalıklara davetiye çıkarıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Toplumda kısa zamanda kilo vermek için tercih edilen yöntemlerin başında uzun süreli açlığın geldiğini söyleyen uzmanlar, bunun son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

Toplumda kısa zamanda kilo vermek için tercih edilen yöntemlerin başında uzun süreli açlığın geldiğini söyleyen uzmanlar, bunun son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor. Aç kalarak kilo vermeye çalışmanın hastalıklara davetiye çıkardığını kaydeden Uzman Diyetisyen Mustafa Ali Karataş, "Bu yolla kaybedilen ağırlık genellikle kas dokusu yani yağsız vücut ağırlığıdır. Bu da insan sağlığı için son derece risklidir" diye konuştu. 

Halk arasında diyet konusunda doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. Bunların başında aç kalarak kilo vereceğine inanmanın geldiğini söyleyen ve bu durumun doğuracağı tehlikeler konusunda uyaran Uzman Diyetisyen Mustafa Ali Karataş, "Aç kalarak kilo vermeye çalışmak, ne sağlıklı, ne de doğru bir yöntemdir. Çünkü bu yolla kaybedilen ağırlık genellikle kas dokusu yani yağsız vücut ağırlığıdır. Bu da insan sağlığı için son derece risklidir. Önemli olan kilo kaybetmek ve tartıdaki rakamların azaldığını görmek değil, yağ dokusunu azaltmaktır" dedi. 

"BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Aç kalarak kilo vermenin neden olabileceği sağlık sorunlarına da değinen Uzman Diyetisyen Karataş, "Kan basıncında ciddi azalma sonucu baş dönmesi, kanda ürik asit artışı, böbreklerden kan akımı ve süzülmesinde azalma, kas gerginliği ve kramplarda artış, güç kaybı ve halsizlik, vücut ısısı düzenleme mekanizmalarında zayıflama, vitamin ve mineral eksikliği bunların başında geliyor. Tüm bunlar, vücuda zarar verecek ve birçok hastalığa davetiye çıkaracak sorunlar" diye konuştu. 

EGZERSİZLE DESTEKLEMEK GEREK

Kilo vermek için doğru bir beslenme modeli gerektiğine dikkat çeken Mustafa Ali Karataş, bu süreçte izlenmesi gereken adımları ise şöyle aktardı:  

"Tabiri caizse besinler vücudumuzun yakıtıdır, onları en doğru kaynaklardan almamız gerekir. Doğru beslenme modeli olmadıkça, günlük alınması gereken protein, karbonhidrat ve yağ miktarı temin edilmedikçe verilen kilolar da kalıcı olmaz. Bu noktada olması gereken, bir uzman diyetisyen eşliğinde doğru ve sağlıklı beslenme modeline uyarak, egzersizle de bunu destekleyerek kilo vermek."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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