Aç kalarak diyet yapmak doğru mu? Dr. Ayça Kaya yanıt verdi
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Aç kalarak diyet yapmak doğru mu? Dr. Ayça Kaya yanıt verdi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Kaya, doğru zayıflama yöntemlerinden bahsederek diyette bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Obezite dünyada önemli bir sorun haline gelirken, fazla kilo problemi olanların sağlıklı bir şekilde kilo vermesi oldukça büyük önem arz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, diyet yapanların en çok merak ettiği "Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?" ve "Metabolizmayı hızlandırmanın yolu nedir?" sorularına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Kaya'nın yanıtladığı sorular:

  • Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?
  • Karbonhidrat, protein ve yağ alımı ne kadar olmalı?
  • Metabolizmayı hızlandırmanın yolu nedir?
  • Diyet için yapılacak testler devlet hastanelerinde yapılıyor mu?
  • Hızlı kilo vermek doğru mu?
  • Doğru beslenme nasıl olmalı?
  • Diyet için motivasyon nasıl sağlanmalı?
  • Hareketsiz kilo vermek mümkün mü?
  • Gece açlık hissinden nasıl kurtulabiliriz?
  • Kilo almak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?
  • Glütensiz diyet nedir ve nasıl yapılır?
  • Glüteni hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor mu?

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Aç kalarak diyet yapmak doğru mu? Dr. Ayça Kaya yanıt verdi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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