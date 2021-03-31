Aç kalarak diyet yapmak doğru mu? Dr. Ayça Kaya yanıt verdi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Kaya, doğru zayıflama yöntemlerinden bahsederek diyette bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Obezite dünyada önemli bir sorun haline gelirken, fazla kilo problemi olanların sağlıklı bir şekilde kilo vermesi oldukça büyük önem arz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, diyet yapanların en çok merak ettiği "Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?" ve "Metabolizmayı hızlandırmanın yolu nedir?" sorularına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Kaya'nın yanıtladığı sorular: