Aç kalan yabani hayvanlar için yaylaya yiyecek bırakıldı

26.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:50

Yalıhüyük'ün Gölcük Yaylası'nda kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Yalıhüyük Kaymakamlığı ve Belediyenin organize ettiği çalışmaya İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer de katıldı.

Kaymakam Kılınç, "Yaylamızda bulunan hayvanlara belediyemiz ile birlikte sahip çıkıyoruz. Düzenli olarak yiyecek götürüyoruz. Bugün bu programı Yalıhüyük Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de, Gölcük Yaylası'nda bulunan ve bölgede adeta gönüllü bekçilik görevi yapan sahipsiz köpeklere düzenli olarak yiyecek bıraktık. Ayrıca Belediyemize ait greyderle yayla iç yollarını açtık. Hemşerilerimiz yayladaki evlerine ulaşabilirler." dedi.

Kaynak: AA