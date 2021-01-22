Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerine kadar indi

ERZİNCAN'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indi.

ERZİNCAN'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indi.

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın geceleri sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kar ile kaplanan yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan kurtlar, merkezdeki yerleşim yerlerine inince paniğe sebep oldu. Barbaros Mahallesi'ndeki Esentepe mevkisinde, su depolarına kadar inen 2 kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kırklar tepesi su deposunun güvenlik kameralarına takılan 2 kurt, yiyecek bulamayınca gözlerden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK