Kurt, üniversite kampüsüne indi

ARDAHAN Üniversitesi'nin kampüsüne kadar inip, yiyecek arayan kurt, güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi.

ARDAHAN Üniversitesi'nin kampüsüne kadar inip, yiyecek arayan kurt, güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki kampüse inen kurt, kampüste bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu. Adahan'ın Göle ilçesi yakınlarına inen domuz sürüsü ise yiyecek aradı. Domuzlar bir süre soınra tekrar ormanlık alana döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI