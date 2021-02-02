Kurt, üniversite kampüsüne indi
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Kurt, üniversite kampüsüne indi

02.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:32
Kurt, üniversite kampüsüne indi

ARDAHAN Üniversitesi'nin kampüsüne kadar inip, yiyecek arayan kurt, güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi.

ARDAHAN Üniversitesi'nin kampüsüne kadar inip, yiyecek arayan kurt, güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki kampüse inen kurt, kampüste bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu. Adahan'ın Göle ilçesi yakınlarına inen domuz sürüsü ise yiyecek aradı. Domuzlar bir süre soınra tekrar ormanlık alana döndü.


Kurt, üniversite kampüsüne indi
Kurt, üniversite kampüsüne indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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