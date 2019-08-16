Above The Shadows Filmi

16.08.2019 15:57

Yıllardır yalnız olan ünlü fotoğrafçı Holly, yaşamını bir gölge olarak sürdürmektedir. Yıllar sonra onu görebilen tek kişi olan Shane Blackwell adındaki gözden düşmüş bir MMA dövüşçüsü ile tanışır. Genç kadın, Shane’in gözden düşmesinin nedeninin, tabloid fotoğraflarından biri olduğunu fark eder. Neden olduğu şeyi telafi etmek isteyen Holly, Shane’ın eski “şampiyon” statüsünü geri kazanması için elinden geleni yapar. Shane ile aşkın ne demek olduğunu anlayan Holly, aynı zamanda kendi kaderi için hayal ettiğinden daha fazla sorumluluk taşıdığı gerçeğine uyanır.



Yönetmen: Claudia Myers

Senaryo: Claudia Myers

Oyuncular: Megan Fox, Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Adam Lindo, Jim Gaffigan, Maria Dizzia, Justine Cotsonas, David Johansen, Pawel Szajda, Owen Campbell

Filmin Türü: Fantezi

Orijinal Adı: Above The Shadows

Yapımcı Firma: Boundary Stone Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 111 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com