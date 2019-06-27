ABOOOOOOV: Cardi B'den Olay Klip!
Ödül töreninde giydiği DRESS yani elbise olay olmuştu.
Ödül töreninde giydiği DRESS yani elbise olay olmuştu.
O da şarkının bazı anlarında hiç giymediği, hapislere girdiği bir klip çekti.
Cardi B ile uğraşanın hayatı kayar diyor.
Tehdit gibi bir klip.
Cinsel organı olmayan dansçılar ve sonları da çok ilginç bir mesaj.
Kaynak: TheGeyik
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