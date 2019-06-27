ABOOOOOOV: Cardi B'den Olay Klip!

ABOOOOOOV: Cardi B'den Olay Klip!

Ödül töreninde giydiği DRESS yani elbise olay olmuştu.

ABOOOOOOV: Cardi B'den Olay Klip!

Ödül töreninde giydiği DRESS yani elbise olay olmuştu.

O da şarkının bazı anlarında hiç giymediği, hapislere girdiği bir klip çekti.

Cardi B ile uğraşanın hayatı kayar diyor.

Tehdit gibi bir klip.

Cinsel organı olmayan dansçılar ve sonları da çok ilginç bir mesaj.

Kaynak: TheGeyik

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et