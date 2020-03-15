Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı
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Bursa, 3. Sayfa

Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı

Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren kişi, 'ağır tahrik' indirimi aldı.

15.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:28
Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı

Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı

BURSA - Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren kişi, 'ağır tahrik' indirimi aldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit eden Mehmet Kocadoğan'ı şikayet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27), ablasının ifadelerinde Kocadoğan'ın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Kocadoğan'ı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P., boş arsada buluştuğu Kocadoğan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olaydan sonra tutuklanan Yusuf P. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Engin Kara tarafından dosya temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Bursa İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapılan duruşmaya sanık Yusuf P., avukatı Engin Kara, müşteki avukatları Cihan Kayrak, Tansu Aydın, tanıklar ile yakınları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren duruşmanın ardından 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını sanığa uygulanan haksız tahrik indirimin az olduğu gerekçesiyle bozdu.

Sanığa ağır haksız tahrik indirimi yapan Ceza Dairesi, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi. Ayrıca, Ceza Dairesi Heyeti, ruhsatsız silahtan verilen cezayı da fazla bularak, 1 yıl 3 aya düşürdü. Böylelikle, sanığın cezası 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Müştekilerin avukatı, karara karşı Yargıtay'a itiraz edeceğini söyledi.

Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı

Kaynak: İHA

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Ablasını tecavüz edeni öldürdü 'ağır tahrik' indirimi aldı

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