Ablasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Ankara'da ablasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ankara'da ablasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta beraber yaşadığı ablası Özge Sazlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Arda Canik'in (22), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Canik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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