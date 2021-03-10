Abid ne demek? İslamiyet'te Abid ne anlama gelir? Abid sözlük anlamı!
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Abid ne demek? İslamiyet'te Abid ne anlama gelir? Abid sözlük anlamı!

10.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:05
Abid ne demek? İslamiyet'te Abid ne anlama gelir? Abid sözlük anlamı!

Günlük hayatta duyduğumuz, anlamını tam olarak bilmediğimiz Abid ne demek? İslamiyet'te Abid ne anlama gelir? Abid sözlük anlamı! Abid kavramı detayları haberimizde.

Farklı anlamlara gelen, İslamiyet'te kullanılan Abid ne demek? İslamiyet'te Abid ne anlama gelir? Abid sözlük anlamı! Abid sözlük anlamı! Abid kavramı detayları haberimizde.

İSLAMİYET'TE ABİD NE DEMEK?

Kur'ân-ı Kerîm'de bir defa tekil (âbid), on bir defa da çoğul (âbidûn, âbidîn, âbidât) şeklinde geçen âbid kelimesi sözlükte "hizmet eden, itaat eden" anlamına gelmekte, Kur'an'da ise sadece "ibadet eden, tapınan" (bk. et-Tevbe 9/112; et-Tahrîm 66/5; el-Kâfirûn 109/2-4) mânasını ifade etmektedir.

SÖZLÜKTE ABİD NE DEMEK?

Sözlükte Abid kelimesi "hizmet, itaat, kulluk ve ibadet eden kişi" anlamlarına gelmektedir. Peki, geniş anlamada Abid ne demek?

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:09:36. #1.14#
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