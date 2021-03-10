Abid ne demek? İslamiyet'te Abid ne anlama gelir? Abid sözlük anlamı!

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İSLAMİYET'TE ABİD NE DEMEK?

Kur'ân-ı Kerîm'de bir defa tekil (âbid), on bir defa da çoğul (âbidûn, âbidîn, âbidât) şeklinde geçen âbid kelimesi sözlükte "hizmet eden, itaat eden" anlamına gelmekte, Kur'an'da ise sadece "ibadet eden, tapınan" (bk. et-Tevbe 9/112; et-Tahrîm 66/5; el-Kâfirûn 109/2-4) mânasını ifade etmektedir.

SÖZLÜKTE ABİD NE DEMEK?

Sözlükte Abid kelimesi "hizmet, itaat, kulluk ve ibadet eden kişi" anlamlarına gelmektedir. Peki, geniş anlamada Abid ne demek?