"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapılan vatandaş, mucize kurtuluş hikayesini anlattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arabasını kurtarmak isterken sel sularına kapılan ve mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli isimli vatandaş, o anları "Binanın altında sıkıştım. O esnada sel ağaçları getirdi. O ağaçlara tutunarak giriş katına çıktım" sözleriyle anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü kentte, vatandaşlar canını kurtarmak için büyük mücadele verdi. Sel sularının arasından mucize şekilde kurtulanlardan biri de Yılmaz Ersevenli oldu. Metrelerce sürüklenen ve ağaçlar sayesinde kurtulan Ersevenli, o anları anlattı.

"ABİ KAÇ" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Ersevenli'nin sel suları arasında kaldığı anlara ise apartmanın üst katındaki bir kadının "Abi kaç" çığlıkları damga vurdu. Ersevenli'yi uyarmak için çırpınan kadının "Abi kaç" haykırışları, sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı.

"YUKARIDAN GELEN AĞAÇLARA TUTUNDUM"

Korku dolu dakikaları aktaran Ersevenli, ağaçlara tutunarak kurtulduğunu belirterek, "Arabanın kapısını açtım. Bir daha örtemedim. O anda çok sert geldi. İçine bindim, araba kımıldamaya başladı. Sonra tutunarak kenara geldim. Binanın korkuluklarına tutundum. Orada da duramadım, sonra binanın altına doğru saklandım. 15-20 metre boyunca suyun altında kaldım. Boğulma tehlikesi yaşadım. Son anda binanın önüne çıktım. Yukarıdan ağaçlar geldi, ben de onlara tutunarak başka binanın giriş katına çıktım" dedi.