Abdurrahim Karakoç'un Mihriban'ı, Haluk Levent ile Turgay Tanülkü'yü klipte buluşturdu

Ünlü yorumcu ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, annesinin anısına hazırladığı "Vasiyet" adlı albümünde yer verdiği "Mihriban" eserine klip çekti.

Ünlü yorumcu ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, annesinin anısına hazırladığı "Vasiyet" adlı albümünde yer verdiği "Mihriban" eserine klip çekti.

Müzik kariyeri boyunca birçok albüm çıkaran ve çok sayıda konser veren sanatçı, 15 şarkıdan oluşan son albümünde, Abdurrahim Karakoç'un kaleme aldığı, Musa Eroğlu'nun bestelediği "Mihriban" adlı eseri de yorumladı.

Haluk Levent'e klibinde eşlik eden usta oyuncu Turgay Tanülkü, şiirin daha önce yayımlanmamış bir bölümünü okudu.

Annesinin en çok sevdiği türküleri yorumlayan sanatçı albümde Melek Mosso, Ceylan Ertem, Cem Adrian ile Hayko Cepkin gibi ünlülerle düet yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk