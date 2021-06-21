Abdurrahim Karakoç kimdir? Abdurrahim Karakoç eserleri ve kısaca hayatı
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Abdurrahim Karakoç kimdir? Abdurrahim Karakoç eserleri ve kısaca hayatı

Abdurrahim Karakoç kimdir? Abdurrahim Karakoç eserleri ve kısaca hayatı
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Abdürrahim Karakoç, vefatının 9. yılında anılıyor. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğan Abdürrahim Karakoç'un hayatı merak konusu oldu. Şair ve gazeteci olarak tanınan Abdürrahim Karakoç'un hayatı hakkındaki bilgileri sayfamızda sizler için derledik. Peki, Abdurrahim Karakoç kimdir? Abdurrahim Karakoç eserleri ve kısaca hayatı

Abdürrahim Karakoç'un vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Şair ve gazeteci olan Abdürrahim Karakoç, dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiirle ilgilenmeye başladı. İşte Abdürrahim Karakoç'un biyografisi…

ABDURRAHİM KARAKOÇ KİMDİR?

Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 'Hasan'a Mektuplar' ismi altında 1964 yılında yayımlandı.

1958 yılında bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi. 1981 yılının mart ayında emekli oldu.

Mücadeleci şiirlerinin çokluğu şartlardan kaynaklanmaktadır. 27 Mayıs Darbesi, zinde güçler, demokrasi maskaralığı ve haksızlıklar hiciv şiirlerini besledi. Yaklaşık otuz defa mahkemeye verildi, bütün suçlamalardan beraat etti. Avukat tutmadı, hep kendi kendini savundu. Hiçbir iktidarla barışık olmadı.

1985 yılında gazetecilik yapmaya başladı. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı ve siyasete girdi. Sonra siyasetten ayrıldı. Niçin girip, niçin ayrıldığını bir röportajda şöyle cevaplandırdı: "Allah rızası için girmiştim, Allah rızası için ayrıldım".

Hastalığı

2012 yılında ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle bir süre Konya'da tedavi gören Karakoç'un, öldüğüne dair 24 Nisan 2012 tarihinde Radikal gazetesinde asılsız haberler yayımlandı, bu esnada dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede 25 Nisan 2012 günü ziyaret etti.

Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken öldü. Ankara-Keçiören'deki Bağlum semt kabristanına defnedildi.

Eserleri

Şiir

  • Mihriban (1960)
  • Hasan'a Mektuplar (1965)
  • Eli Kulakta (1969)
  • Vur Emri (1973)
  • Kan Yazısı (1978)
  • Suları Islatamadım (1983)
  • Beşinci Mevsim (1985)
  • Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu (1994)
  • Yasaklı Rüyalar (2000)
  • Gökçekimi (2000)
  • Gerdanlık - I (2000)
  • Gerdanlık - II (2002)
  • Parmak İzi (2002)
  • Yağmur Yerden Yağar (2002)
  • Anadolu'da Bahar (2007)

Deneme

  • Düşünce Yazıları (1990)

Kaynak: Antoloji.com -Abdurrahim Karakoç

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