Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi

17.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:14
Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi

DEVA Partisi kurucular kurulu listesinde yer alan eski AK Parti Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi

ABDURRAHİM AKSOY KİMDİR?

Abdurrahim Aksoy 1959 yılında Bitlis'in Tavan ilçesinde dünyaya geldi. Kürt kökenli Türk hukukçu, iş adamı ve siyasetçi. 2002-2007 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bitlis milletvekilliği yapmıştır.

Babasının adı Cemil, annesinin adı Gülnaz'dır.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Hukukçu olan Aksoy aynı zamanda da inşaat işiyle de uğraşmaktadır.

2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde Bitlis'ten 22. Dönem AK Parti Milletvekili seçilmiştir. Bu görevi 2007 yılına kadar TBMM'de yasama çalışmaları yürüterek sürdürmüştür.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin kurucular kurulu üyesi listesinde yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:16:34. #1.16#
title