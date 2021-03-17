Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi

DEVA Partisi kurucular kurulu listesinde yer alan eski AK Parti Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy kimdir? Abdurrahim Aksoy kaç yaşında ve nereli? Abdurrahim Aksoy biyografisi

ABDURRAHİM AKSOY KİMDİR?

Abdurrahim Aksoy 1959 yılında Bitlis'in Tavan ilçesinde dünyaya geldi. Kürt kökenli Türk hukukçu, iş adamı ve siyasetçi. 2002-2007 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bitlis milletvekilliği yapmıştır.

Babasının adı Cemil, annesinin adı Gülnaz'dır.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Hukukçu olan Aksoy aynı zamanda da inşaat işiyle de uğraşmaktadır.

2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde Bitlis'ten 22. Dönem AK Parti Milletvekili seçilmiştir. Bu görevi 2007 yılına kadar TBMM'de yasama çalışmaları yürüterek sürdürmüştür.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin kurucular kurulu üyesi listesinde yer aldı.