Abdulsamed Elçi kimdir? Abdulsamed Elçi kaç yaşında, nereli? Abdulsamed Elçi hayatı
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Abdulsamed Elçi kimdir? Abdulsamed Elçi kaç yaşında, nereli? Abdulsamed Elçi hayatı

22.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:34
Abdulsamed Elçi kimdir? Abdulsamed Elçi kaç yaşında, nereli? Abdulsamed Elçi hayatı

Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Abdulsamed Elçi kim, araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayburt'ta doğan başarılı siyaset adamı, İstanbul'da eğitim gördü. Peki, Abdulsamed Elçi evli mi? Abdulsamed Elçi özgeçmişi haberimizde.

Abdulsamed Elçi, MHP Tuzla Lisesi Okul Başkanlığı, Saadet Partisi Pendik İlçe Yöneticiliği, Türkiye Toplumcu Kardeşlik Partisi Kurucusu gibi görevlerde bulundu. Cesur Düşünce Platformu Kurucu Başkanı olan Abdulsamed Elçi, Cesur Düşünce Partisi Kurucu Genel Başkanıdır.

ABDULSAMED ELÇİ KİMDİR?

Elçi, 18 Temmuz 1976 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Pendik Lisesi'nde tamamladı. İlahiyat Fakültesi son sınıfta eğitimini sürdürüyor.

Anadolum Kültür Derneği Başkanlığı, 3. Yol Hareketi Anadolu Yakası Başkanlığı, Velibaba Bilim Kültür Derneği Kurucu Başkanlığı, Türk Kardeşlik Merkezi (Ali Güngör) İstanbul Baskanlığı görevlerinde bulunan Elçi, halen Ali Güngör Doğruluk Ve Cesaret Vakfı kuruluş çalışmalarında görev alıyor.

MHP Tuzla Lisesi Okul Başkanlığı, Saadet Partisi Pendik İlçe Yöneticisi, Türkiye Toplumcu Kardeşlik Partisi Kurucusu (Genel Başkanlığı Ali Güngör) Genel Başkan Yardımcısı, Büyük Birlik Partisi Genel Merkez delegesi, İYİ Parti Pendik Kurucu İlçe Yöneticisi, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı, İYİ Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı, Bağımsız Pendik Belediye Başkan adayı olmuştu.

Cesur Düşünce Platformu Kurucu Başkanı olan Abdulsamed Elçi, Cesur Düşünce Partisi Kurucu Genel Başkanı görevini yürütüyor. Elçi evli ve iki çocuk babasıdır.

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