Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
16.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:06
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.
İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun amcasının oğlu İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ
Pazartesi gecesi saat 02.30 sularında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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