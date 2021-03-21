Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin sözlerinin ardından sessizliğini bozan Gül, "2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?" açıklamasında bulunmuştu. Gül'ün açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert bir yanıt gelmişti.

"GÜL DİYE DİKENİ YUTTURANLAR KALMAMIŞTIR"

Bahçeli, "Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11.Cumhurbaşkanı'na diyeceğim şudur: Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11.Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"HALKIMIZ BENİ BÖYLE KUCAKLAMIŞTI"

Bahçeli'nin kullandığı sert ifadeler sonrası bugün Abdullah Gül, Twitter hesabından, "2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı. Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik" yanıtını verdi.